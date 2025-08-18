DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,82 +2,0%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Aktienentwicklung

United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Mittwochmittag vor

20.08.25 12:07 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Mittwochmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,98 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,06 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 17.276 Stück.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 6,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,82 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,655 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen