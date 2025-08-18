United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Mittwochvormittag

United Internet im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,02 EUR.

Mit einem Wert von 25,02 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,02 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 24,88 EUR. Bei 24,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.638 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,70 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,655 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,22 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je United Internet-Aktie.

