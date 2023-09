United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 19,95 EUR.

Um 09:00 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 19,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 19,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,93 EUR. Zuletzt wechselten 963 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 12,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 37,94 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,93 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.443,70 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag in Rot