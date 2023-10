United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Freitagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 20,46 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 20,46 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,28 EUR nach. Bei 20,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 113.708 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,98 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1.443,70 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. United Internet dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

