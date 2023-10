United Internet Aktie News: United Internet verliert am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,44 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 20,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,30 EUR aus. Bei 20,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 17.391 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Abschläge von 39,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,98 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Freundlicher Handel: TecDAX-Börsianer greifen zu