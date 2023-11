United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 19,88 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 19,88 EUR. Bei 20,02 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 22.328 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Gewinne von 15,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 60,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 27,33 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,07 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

