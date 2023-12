United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Mittwochvormittag kräftig

United Internet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 21,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 21,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.971 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 22,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,08 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,63 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück