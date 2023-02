United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag seitwärts

Kaum Bewegung ließ sich um 12:07 Uhr bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,71 EUR. Bei 20,71 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 20,60 EUR. Bei 20,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.544 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,37 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 39,74 Prozent niedriger. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.392,30 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte United Internet am 30.03.2023 präsentieren. United Internet dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

