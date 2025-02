United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 16,16 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 16,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 16,16 EUR. Bei 16,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.615 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 52,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,30 EUR.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 01.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

MDAX aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter