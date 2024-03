United Internet Aktie News: United Internet wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 21,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 3,9 Prozent auf 21,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 20,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.551 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 19,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,504 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,64 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.483,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von United Internet.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der TecDAX aktuell

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag in der Verlustzone