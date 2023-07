United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 13,06 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 13,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 13,05 EUR. Mit einem Wert von 13,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.021 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,54 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 50,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Mit Abgaben von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,05 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

