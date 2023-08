United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 16,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 16,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.032 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 24,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,02 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 24,60 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,35 EUR.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte United Internet die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2023 aus.

