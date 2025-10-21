DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
Notierung im Blick

United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag kaum bewegt

21.10.25 12:05 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 29,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
29,16 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,16 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,32 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 29,10 EUR ein. Mit einem Wert von 29,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.479 United Internet-Aktien.

Bei 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

