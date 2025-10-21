DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Aktienkurs aktuell

United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

21.10.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 29,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
29,16 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 29,28 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 29,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.725 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 0,07 Prozent niedriger. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,20 Prozent.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

