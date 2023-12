United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 22,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,4 Prozent auf 22,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 22,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 16.813 Stück.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 2,46 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,63 EUR an.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

United Internet-Aktie gefragt: United Internet stellt für 2024 höheres EBITDA in Aussicht - auch 1&1 will weiter wachsen