United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

United Internet im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 24,14 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 24,14 EUR. Bei 24,16 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 226.451 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,72 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,03 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,93 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

