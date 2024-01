United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 24,00 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 24,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 24,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 358.843 United Internet-Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 24,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,00 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 07.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,42 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,03 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

