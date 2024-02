United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Mittag zu

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 23,14 EUR. Bei 23,36 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.685 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 8,30 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Mit einem Kursverlust von 46,50 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,504 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

