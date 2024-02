United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 23,36 EUR zu.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 23,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 23,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.156 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. 7,28 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (12,38 EUR). Abschläge von 47,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,91 EUR je Aktie belaufen.

