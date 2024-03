United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

United Internet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 21,00 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 21,00 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 21,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 640 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,504 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von United Internet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,90 EUR je Aktie.

