United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 21,06 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 21,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.679 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 18,99 Prozent zulegen. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 41,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,519 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,86 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 10.11.2023 vor. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. United Internet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

