United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 20,84 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,84 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 20,84 EUR. Bei 20,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.038 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,60 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,519 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,86 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.483,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

