United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 18,97 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:46 Uhr 0,1 Prozent. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,21 EUR an. Bei 19,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.221 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 23,14 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,734 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,22 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 27.03.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die United Internet-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren