United Internet Aktie News: United Internet verliert am Montagvormittag

Die United Internet-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 14,35 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 14,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,30 EUR. Zuletzt wechselten 12.882 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 117,42 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 18.05.2023. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 3,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,33 EUR aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.443,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 2,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

