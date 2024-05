United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 22,46 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 22,46 EUR abwärts. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,42 EUR nach. Bei 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.451 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (12,38 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 44,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,509 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,57 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

