United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Das Papier von United Internet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 12,82 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,82 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.979 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 119,97 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.06.2023 bei 12,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,76 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

