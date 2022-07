United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von United Internet

Die United Internet-Aktie musste um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 25,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 25,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.377 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,67 EUR. Gewinne von 31,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,77 EUR am 21.07.2022. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,51 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,19 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.443,70 EUR ausgewiesen.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.08.2023 dürfte United Internet die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

