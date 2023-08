United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 17,00 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 17,00 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,07 EUR. Bei 16,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 157.071 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 23,83 EUR erreichte der Titel am 23.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,18 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 27,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,35 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

