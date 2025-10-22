DAX24.267 -0,3%Est505.658 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1598 -0,1%Öl62,44 +1,3%Gold4.087 -0,9%
Aktienkurs aktuell

United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag billiger

22.10.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag billiger

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 28,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
28,22 EUR -0,48 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von United Internet befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 28,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 28,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,56 EUR. Bisher wurden heute 2.566 United Internet-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 29,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

United Internet: Nach Kurssprung noch Potenzial?

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln

Nachrichten zu United Internet AG

