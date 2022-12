United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die United Internet-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 18,96 EUR. Bei 18,94 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.051 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,55 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 18,08 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 4,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,59 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.392,30 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2022 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie zieht an: 1&1 sichert sich neuen Ausbaupartner

IPO voraus: United Internet peilt offenbar Ionos-Wert von bis zu fünf Milliarden Euro an - Aktie im Plus

November 2022: So schätzen Experten die United Internet-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse