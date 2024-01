United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 24,10 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,10 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 24,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,98 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.383 United Internet-Aktien.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 1,08 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,63 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,03 EUR.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2023 aus.

