United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,34 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,34 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 24,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 101.682 Stück gehandelt.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 0,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 96,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,03 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

