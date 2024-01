United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 24,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 24,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,24 EUR. Bisher wurden heute 1.745 United Internet-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 24,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,05 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,03 EUR.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus