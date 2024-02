United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 23,00 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 23,00 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 22,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.347 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 8,22 Prozent niedriger. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,17 Prozent Luft nach unten.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,504 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

