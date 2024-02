United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag in Rot

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 22,82 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,6 Prozent auf 22,82 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,76 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,18 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 84.428 Aktien.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,82 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,64 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1.483,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2023 aus.

