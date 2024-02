United Internet Aktie News: United Internet verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,16 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 23,22 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 23,12 EUR. Bei 23,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.672 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 87,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,504 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,64 EUR aus.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus