United Internet Aktie News: United Internet kommt am Mittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,22 EUR.

Mit einem Kurs von 22,22 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,50 EUR an. Bei 22,22 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.328 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,509 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,57 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je United Internet-Aktie.

