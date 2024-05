United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,40 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 22,40 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 22,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.726 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 10,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 80,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,509 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,57 EUR.

Am 08.05.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

