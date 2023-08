United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 16,85 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 16,85 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.728 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

