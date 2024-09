United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 19,02 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 19,02 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.715 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,76 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 15,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,67 EUR.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,902 EUR fest.

