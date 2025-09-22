United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 26,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 2,0 Prozent auf 26,82 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 26,78 EUR. Bei 27,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.937 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

