United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Dienstagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 27,50 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 27,50 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 365 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,46 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,98 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

