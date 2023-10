United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,22 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,22 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,18 EUR. Bei 20,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 42.669 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 11,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 26,98 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.443,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

