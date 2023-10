United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 20,28 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 20,28 EUR. Bei 20,30 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 20,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.880 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,00 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,65 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

