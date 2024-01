United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,42 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,42 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,20 EUR nach. Bei 24,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.837 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 24,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 97,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,03 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.03.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

