United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 24,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 24,60 EUR zu. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,74 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,50 EUR. Zuletzt wechselten 110.154 United Internet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,74 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 28,03 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 21.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

XETRA-Handel So steht der TecDAX mittags

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker