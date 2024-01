United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,46 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 24,46 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.799 United Internet-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 97,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,03 EUR an.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. United Internet dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

