United Internet Aktie News: United Internet macht am Montagmittag Boden gut

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 16,80 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,42 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.763 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 13,21 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,56 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von United Internet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

MDAX aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter