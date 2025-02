United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag nordwärts

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 16,50 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 16,50 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,54 EUR an. Mit einem Wert von 16,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.254 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 49,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit Abgaben von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 01.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

