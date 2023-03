United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Minusbereich

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,9 Prozent auf 17,46 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.916 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,33 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (16,97 EUR). Mit Abgaben von 2,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,26 EUR aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,67 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.483,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 27.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2022 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

